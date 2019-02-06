2019-02-06T14:35:34+03:00
Политика

Виктор Янукович: То, что происходит на Украине в последние годы - это черные страницы в истории страны

Экс-глава незалежной отвечает на вопросы журналистов [видеотрансляция]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Несколько дней назад Янукович вернулся в Россию после того, как завершилась послеоперационная реабилитацияНесколько дней назад Янукович вернулся в Россию после того, как завершилась послеоперационная реабилитацияФото: Евгения ГУСЕВА
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На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Виктор Янукович, бывший президент Украины заявил, что несколько дней назад он вернулся в Россию после того, как завершилась послеоперационная реабилитация - это, в частности, не дало ему возможности участвовать по видеосвязи в финальном заседании Оболонского суда Киева, где Януковича признали в государственной измене и осудили заочно на 13 лет заключения.

При этом экс-руководитель соседнего государства заявил, что ныне власть в Креве находится в руках людей, которые нарушают Конституцию и законы Украины, организовывают процессы, которые судами назвать нельзя, а так называемая революция достоинства принесла только разрушение, ненависть и ухудшение жизни людей.

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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