Македония и НАТО подписали протокол о вступление республики в альянс

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-06T14:40:44+03:00

Теперь документ должны одобрить как отдельные страны-члена альянса, так и Скопье

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В среду, 6 февраля, представители стран-членов НАТО и Македонии подписали в Брюсселе протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс. Если документ будет одобрен всеми странами-членами альянса, республика станет 30-м членом военного блока. И в НАТО, и в Македонии событие назвали историческим.

На пресс-конференции по итогам подписания договора генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал этот день «особым». По его словам, вступление Македонии в альянс укрепит стабильность в Балканах и в Европе.

«Сегодня исторический день для вашей страны и день, которым мы все можем гордиться», — заявил генсек. Он подчеркнул, что Скопье «уже делает важные вложения в общую безопасность».

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров заявил, что Македония прошла «долгую дорогу» к членству в НАТО. По его словам, вступление в НАТО — это возможность сделать мир более стабильным и безопасным.

Однако Столтенберг обратил внимание на то, что ратификация таких соглашений является прерогативой парламентов, приведя пример последний всупившей в НАТО страной — Черногорией, где на это ушло почти год.

Дмитров также поблагодарил Грецию за то, что страны смогли договориться о переименовании страны. Напомним, что ранее генсек НАТО заявил, что альянс готов принять Македонию при условии смены названия страны.

ИСТОЧНИК KP.RU