2019-02-06T17:28:12+03:00
Общество

Россияне назвали главные экологические проблемы страны

Удовлетворительным состояние экологии в месте своего проживания назвали более половины граждан
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Загрязнение воздуха - главная? по мнению опрошенных, угроза природеЗагрязнение воздуха - главная? по мнению опрошенных, угроза природеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самыми острыми экологическими проблемами страны россияние считают растущее количество мусорных свалок и загрезнение воздуха, об этом свидетельствует результаты исследования, проведенные специалистами ВЦИОМ. Большинство респондентов посчитало ответственными за это местные и региональные власти.

Многие россияне (74%) слышали о проводимых в сфере поддержания экологии реформах, но лишь треть из них согласна со значимостью действий простых граждан в деле сохранения природы и соблюдает рекомендации в обращении с отходами.

"Среди наиболее острых экологических проблем респонденты называют загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%)", - приводит цитату из сообщения ВЦИОМ ТАСС.

У учатников опроса также узнали, заметили ли они улучшение экологической обстановки и увеличение эффективности работы соответствующих служб, положительный ответ дали всего лишь 10% респондентов, в то время как 30 не заметили изменений за прошедший год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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