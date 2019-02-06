Виктор Янукович: Такого разгула вседозволенности на Украине не было никогда

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-06T14:44:57+03:00

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Экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» завил, что в итоге госпереворота 2014-го года в незалежной создалась ситуация, когда граждане страны вынуждены массово ее покидать, чтобы заработать на жизнь себе и близким, а люди, которые управляют государством, сидя в Киеве, вернуть мир в близком будущем не стремятся и равнодушны к повсеместному обнищанию населения. При этом во внутриукраинский конфликт оказались втянуты как представители Западной Европы и Америки, так и России.

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU