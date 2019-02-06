Виктор Янукович: Среди главных виновников расстрелов на Майдане - Андрей Парубий

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-06T14:56:59+03:00

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Бывший украинский лидер Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве подтвердил, что среди прямых виновников того, что на Киевском Майдане во время февральских событий 2014 года погибли люди, в том числе от прицельного огня до сих пор «не установленных» снайперов, можно определенно назвать нынешнего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. А сама организация расстрелов была "выгодна тем, кто хотел сорвать Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине".

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

Напомним, сегодня бывший президент Украины Виктор Янукович принимает участие в большой пресс-конференции. Видеотрансляцию общения с журналистами смотрите на kp.ru

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU