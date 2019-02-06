Виктор Янукович: 90 процентов газа, который поступает на Украину - российский!

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-06T15:07:32+03:00

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Экс-глава Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в столице России подтвердил информацию о том, что каждые девять из десяти кубометров газа, которые сегодня получает соседняя страна, добыты в Российской Федерации. А посредники, создавшие свое цепочку, которая выгодна кому угодно, кроме населения Украины, фактически перепродают его потребителям незалежной по явно завышенным ценам.

Напомним, сегодня бывший президент Украины Виктор Янукович принимает участие в большой пресс-конференции. Видеотрансляцию общения с журналистами смотрите на kp.ru

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU