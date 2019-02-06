Виктор Янукович: Порошенко постоянно врал всем

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-06T15:49:14+03:00

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Бывший президент Украины Виктор Янукович продолжает отвечать на вопросы журналистов в Москве на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«У Порошенко на первом месте личная выгода и деньги. Он все готов на это поменять, поэтому методы, которыми он пользуется, очень изощренные. Отличительная черта — вранье,» - отметил он.

Врать всегда и всем - профессиональная привычка нынешнего украинского лидера, сообщил Янукович. А цель этого постоянного вранья одна - исключительно личное обогащение. При этом Янукович подчеркнул, что недоверие к высшей власти в нынешней Украине - тотальное.

Он также отметил, что нынешний руководитель государства, который предпринимает самые резкие шаги для повышения своей популярности, тем не менее, не сможет набрать достаточное для своей победы число голосов на выборах, которые состоятся на Украине в конце марта 2019 года, без подтасовки их результатов.

Напомним, сегодня бывший президент Украины Виктор Янукович принимает участие в большой пресс-конференции. Видеотрансляцию общения с журналистами смотрите на kp.ru

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU