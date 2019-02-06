Лавров отреагировал на предложение США по заключению нового ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-06T15:12:08+03:00

Глава МИД напомнил, что Россия неоднократно выдвигала инициативы по данному вопросу, однако реакции не последовало

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Россия неоднократно выдвигала предложения по контролю над вооружениями, поэтому подобных инициатив хватает. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнее высказывание президента США Дональда Трампа.

Сайт kp.ru писал о том, что американский лидер выразил готовность заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но лишь при условии включения в него третьих стран, в частности, Китая.

Лавров же напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее ясно изложил позицию Москвы относительно переговоров на эту или другие темы, касающиеся стратегической стабильности.

"Нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным, натовским коллегам", - заявил министр.

При этом, по его словам, западные партнеры никак не отреагировали на данные предложения. Поэтому министру обороны РФ Сергею Шойгу было поручено "спокойно выжидать", когда они "созреют" для ответа.

Что касается конкретно ДРСМД, то Москва намерена действовать зеркально. Следовательно уже через шесть месяцев договор перестанет действовать, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU