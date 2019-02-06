Алексей Каспржак покинул пост директора детского центра «Артек»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-06T15:24:34+03:00

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Алексей Каспржак освобожден от должности директора государственного образовательного учреждения "Международный детский центр Артек" после почти пяти лет работы на данном посту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев по просьбе самого руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Каспржак заявил, что при необходимости может консультировать новое руководство. При этом рассказывать о своих дальнейших планах на жизнь мужчина отказался.

Между тем, обязанности главы центра временно будет исполнять заместитель директора учреждения по строительству Константин Федоренко, сообщает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 6 февраля, Медведев освободил от должности также Сергея Кельбаха - главу государственной компании "Российские автомобильные дороги", известную как "Автодор". Его место занял Вячеслав Петушенко, занимавший пост заместителя председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU