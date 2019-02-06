Алексей Каспржак покинул пост директора детского центра «Артек»
Алексей Каспржак освобожден от должности директора государственного образовательного учреждения "Международный детский центр Артек" после почти пяти лет работы на данном посту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев по просьбе самого руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Каспржак заявил, что при необходимости может консультировать новое руководство. При этом рассказывать о своих дальнейших планах на жизнь мужчина отказался.
Между тем, обязанности главы центра временно будет исполнять заместитель директора учреждения по строительству Константин Федоренко, сообщает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 6 февраля, Медведев освободил от должности также Сергея Кельбаха - главу государственной компании "Российские автомобильные дороги", известную как "Автодор". Его место занял Вячеслав Петушенко, занимавший пост заместителя председателя.
ИСТОЧНИК KP.RU