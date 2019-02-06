СК опроверг данные о девяти погибших при пожаре в "звездном доме" на Никитском бульваре

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-06T15:31:55+03:00

Поисковая операция на месте ЧП была завершена еще во вторник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разбор завалов завершен. В списке жертв по-прежнему восемь человек [видео]

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Вторые сутки не утихают страсти вокруг пожара в "звездном доме" на Никитском бульваре. Настоящую путаницу устроили некоторые СМИ с количеством жертв. Утром в среду, появилась новость о девятом погибшем. Его якобы нашли несколько часов назад в одной из квартир.

- Эта информация не соответствует действительности. Количество жертв не изменилось. Погибли восемь человек, - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Авторы новости о мифическом девятом погибшем поспешили оправдаться, заявив что спасатели якобы перепутали труп человека с шубой. Но это иначе как вымыслом не назовешь. Поисковая операция на месте ЧП была завершена еще во вторник.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 февраля, пожар вспыхнул в квартире дочки дирижера Юрия Башмета. Сама Ксения и ее сын не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU