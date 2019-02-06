СК опроверг данные о девяти погибших при пожаре в "звездном доме" на Никитском бульваре
Вторые сутки не утихают страсти вокруг пожара в "звездном доме" на Никитском бульваре. Настоящую путаницу устроили некоторые СМИ с количеством жертв. Утром в среду, появилась новость о девятом погибшем. Его якобы нашли несколько часов назад в одной из квартир.
- Эта информация не соответствует действительности. Количество жертв не изменилось. Погибли восемь человек, - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.
Авторы новости о мифическом девятом погибшем поспешили оправдаться, заявив что спасатели якобы перепутали труп человека с шубой. Но это иначе как вымыслом не назовешь. Поисковая операция на месте ЧП была завершена еще во вторник.
Напомним, в ночь на понедельник, 4 февраля, пожар вспыхнул в квартире дочки дирижера Юрия Башмета. Сама Ксения и ее сын не пострадали.
Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU