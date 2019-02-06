Песков рассказал, в чем заключается смысл жизни

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-06T15:40:24+03:00

По мнению представителя Кремля, человек был создан для того, чтобы созидать, а не бороться

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что смысл жизни заключается в созидании. Об этом он рассказал во время выступления на форуме "Медиадень".

"Смысл жизни в созидании - будь то идеи, материальное, культурное, что-то осязаемое - или участие в процессе созидания. Иногда для того, чтобы созидать, нужно бороться. Но мне не близко [понятие], что жизнь - это борьба", - цитирует спецкор "КП" Дмитрий Смирнов представителя кремля.

При этом Песков добавил, что допускает элементы борьбы, но лишь там, где без этого нельзя.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее своим видением смысла жизни делился также президент России Владимир Путин. Глава государства говорил о том, что на первом месте всегда стоит любовь, а также служение людям и Отечеству.

ИСТОЧНИК KP.RU