В Раде призвали Украину сотрудничать с Россией ради выживания

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-06T15:54:28+03:00

Без сотрудничества с Россией Украина не сможет существовать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Бывший депутат Верховной рады Анна Герман уверена, что Украина просто пропадет без поддержки со стороны России. Такими словами она прокомментировала недавнее заявление президента незалежной Петра Порошенко.

Сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер пообещал не пускать российских наблюдателей от делегации ОБСЕ на выборы главы государства, которые пройдут в стране уже 31 марта. Порошенко заявил, что, будучи главнокомандующим, отдаст соответствующий приказ сотрудникам пограничной службы.

Герман же указала на то, что в таком случае Москва может не признать результаты голосования и полностью оборвать связи с Киевом.

"Россия — наш партнер, с которым нам необходимо выстраивать сотрудничество, любим мы их или нет, но выстраивать партнерство с Россией ради выживания нам необходимо, иначе мы пропадем", — сказал экс-депутат в эфире телеканала NewsOne.

ИСТОЧНИК KP.RU