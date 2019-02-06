В Раде призвали Украину сотрудничать с Россией ради выживания
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман уверена, что Украина просто пропадет без поддержки со стороны России. Такими словами она прокомментировала недавнее заявление президента незалежной Петра Порошенко.
Сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер пообещал не пускать российских наблюдателей от делегации ОБСЕ на выборы главы государства, которые пройдут в стране уже 31 марта. Порошенко заявил, что, будучи главнокомандующим, отдаст соответствующий приказ сотрудникам пограничной службы.
Герман же указала на то, что в таком случае Москва может не признать результаты голосования и полностью оборвать связи с Киевом.
"Россия — наш партнер, с которым нам необходимо выстраивать сотрудничество, любим мы их или нет, но выстраивать партнерство с Россией ради выживания нам необходимо, иначе мы пропадем", — сказал экс-депутат в эфире телеканала NewsOne.
ИСТОЧНИК KP.RU
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