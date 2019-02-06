Трамп рассказал о разработке новейшей системы ПРО США

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-06T16:12:07+03:00

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Соединенные Штаты приступили к созданию современной системы противоракетной обороны. Об этом во вторник, 5 февраля, рассказал президент США Дональд Трамп во время выступления с ежегодным посланием "О положении страны" перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

Американский лидер указал на то, что в течение последних двух лет Вашингтон активно восстанавливал вооруженные силы. Именно поэтому бюджет Пентагона был значительно увеличен - в 2018 году он составил около 700 млрд долларов, а в 2019 году - порядка 716 млрд.

"В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", - цитирует ТАСС Трампа.

При этом политик подчеркнул, что его администрация "никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов".

Сайт kp.ru писал о том, что 1 февраля 2019 года Трамп официально объявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. На следующий день Россия также приостановила исполнение обязательств по данному соглашению и объявила о начале разработки нового вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU