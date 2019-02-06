Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-06T16:18:52+03:00

Нововведения коснутся тех, кто едет в командировку и водителей, работающих на международных перевозках

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Владимир Путин 6 февраля подписал указ, который отменяет ограничения при пересечении границы нашей страны турецкими гражданами. Послабление коснется тех, ко едет в краткосрочные командировки и водителей, работающих на международных перевозках. Есть одно условия, турецкая сторона должна сделать аналогичный шаг.

Этот же указ поручает уведомить Турцию о частичном возобновлении соглашения, которое было подписано 12 мая 2010 года.

Основное условие для упрощенного пересечения границы – это наличие действующего специального паспорта. Ограничение будет снято полностью, «при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан РФ, имеющих действительные служебные паспорта», говорится на портале правовой информации.

Действие документа, принятого в 2010 году, было приостановлено в 2016 -м по указу президента. Теперь взаимоотношения между странами позволяют вновь вернуться к обсуждению данных послаблений.

Визовый вопрос был поднят президентов во вреям выступления на форуме «Деловая Россия» в Москве. Владимир Путин отметил, что необходимо вводить облегченный визовый режим для въезда в Россию и переходить на электронные визы, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU