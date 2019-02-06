2019-02-06T16:54:47+03:00
Политика

Путин подписал указ о частичной отмене ограничительных мер в отношении Турции

Президент поручил МИД РФ уведомить Анкару о частичном возобновлении действия соглашения от 2010 года
Елена Гильманова
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Путин подписал указ о частичной отмене некоторых специальных ограничительных мер в отношении ТурцииПутин подписал указ о частичной отмене некоторых специальных ограничительных мер в отношении ТурцииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер, введенных ранее в отношении Турции. Документ был опубликован в среду, 6 февраля, на портале правовой информации.

Путин поручил Министерству иностранных дел РФ уведомить турецкую сторону об отмене некоторых специальных экономических мер и частичном возобновлении действия соглашения, подписанного 12 мая 2010 года.

В рамках указа частично возобновляется действие межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок граждан двух стран. Кроме того, расширен круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в ноябре 2015 года. Теперь в их число вошли занимающиеся международными автоперевозками водители и владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

Ограничения были введены указом президента от 28 ноября 2015 года "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как ВВС республики сбили российский бомбардировщик Су-24 рядом с турецко-сирийской границей.

Отмечается, что ограничения будут окончательно сняты в случае принятия аналогичного решения турецкой стороной.

Напомним, что 14 февраля в Сочи состоится встреча Путина с президентом Турции Реджеп Эрдоганом, на которой главы государств смогут обсудить снятие ограничительных мер, а также другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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