Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому молодые люди смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания. При этом совсем неважно, есть ли у юноши постоянная или временная регистрация.
В законе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что порядок постановки на воинский учет будет определяться с помощью подтверждающих документов с места учебы или работы. Данное нововведение значительно упростит жизнь студентам из других городов, которые обучаются и проживают в Москве и Санкт-Петербурге. Данный закон в большей степени направлен именно на них.
Сайт kp.ru писал о том, что власти решили принять нововведение с целью упрощения порядка постановки на воинский учет. Для прохождения данной процедуры россиянам больше не нужно будет посещать отделение по месту прописки, что позволит повысить эффективность призывной компании и боеготовность войск в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU