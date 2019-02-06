Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания

СЕГОДНЯ 16:51 2019-02-06T16:51:41+03:00

Теперь студентам из других городов можно будет проходить данную процедуру не только по месту прописки

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому молодые люди смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания. При этом совсем неважно, есть ли у юноши постоянная или временная регистрация.

В законе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что порядок постановки на воинский учет будет определяться с помощью подтверждающих документов с места учебы или работы. Данное нововведение значительно упростит жизнь студентам из других городов, которые обучаются и проживают в Москве и Санкт-Петербурге. Данный закон в большей степени направлен именно на них.

Сайт kp.ru писал о том, что власти решили принять нововведение с целью упрощения порядка постановки на воинский учет. Для прохождения данной процедуры россиянам больше не нужно будет посещать отделение по месту прописки, что позволит повысить эффективность призывной компании и боеготовность войск в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU