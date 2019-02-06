Общественная палата выпустит памятку о противодействии кибербуллингу детей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-06T17:53:20+03:00

Член ОП Елена Сутормина заявила, что проблема травли в интернете касается всех, поэтому ведомство расскажет простым языком о методах борьбы с ней

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Общественная палата (ОП) РФ намерена выпустить специальную памятку для детей, родителей и учителей о том, как противодействовать травле детей в интернете. Об этом сообщила председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

По словам председателя комиссии, разработка памятки будет вестись совместно с экспертами по информационной безопасности, психологами и представителями правоохранительных органов. Сутормина обещает, что «она будет написана простым и доступным языком и рассчитана на разную аудиторию: детей и родителей, педагогов». По ее словам, «это проблема для всех».

Сутормина сообщила, что в прошлом году мониторинговым центром «Безопасность 2.0», действующим при комиссии ОП, было зафиксировано около 35 эпизодов буллинга подростков в интернете, которые стали причиной широкого общественного резонанса в 21 регионе России.

«В интернете подобные видео набирают по 500 тысяч и даже по миллиону просмотров, попадая в топовые региональные и федеральные молодежные сообщества», - передает ее слова РИА Новости.

По словам представителя комиссии, такие явления «могут ударить не только по душевному, моральному, физическому здоровью, но и жизни», поэтому их надо раньше выявлять и работать с ними.

Ранее «Лаборатория Касперского» рассказала о том, как избежать кибербуллинга и выйти победителем, если сын или дочь оказались его жертвой.

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Эта проблема рано или поздно беспокоит любую семью. Красочный пример тому - недавние откровения одной мамы, которая рассказала в Фейсбуке, как спасала своего сына-шестиклассника от буллинга*. «КП» опубликовала ее письмо на сайте kp.ru, где читатели до сих пор обсуждают прочитанное, задают вопросы и просят совета. Мы решили продолжить тему с помощью детского психолога Регины Беседы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU