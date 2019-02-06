Товарооборот России и Украины увеличился до $14,98 млрд в 2018 году

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-06T18:34:05+03:00

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Внешний товарооборот между Россией и Украиной в 2018 году увеличился на 16,5% по сравнению с 2017-м и составил 14,98 миллиарда долларов. И это несмотря на наличие двусторонних запретов на поставки ряда продукции. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

На сайте ведомства уточняется, что большая часть суммы от товарооборота приходится на экспорт российских товаров на Украину, который в прошлом году вырос на 19,9% до 9,52 миллиарда долларов. Импорт же составил 5,46 млрд долларов при росте 11,2%. При этом доля Украины в общем обороте внешней торговли России не изменилась и осталась на уровне 2,2%.

Если же учитывать все страны, с которыми ведет дела наше государство, то товарооборот за 2018 год будет оцениваться в 692,5 млрд долларов. По сравнению с 2017-м это больше на 17,6%. Из этой суммы 452 млрд долларов составляет экспорт, который увеличился на 25,6%. Импорт же вырос на 5,1% - до 240,5 млрд.

Сайт kp.ru писал о том, что зона свободной торговли между Россией и Украиной в рамках СНГ перестала действовать еще в конце 2015 года. Также было введено эмбарго на наши товары. Однако позже выяснилось, что товарооборот между двумя странами не только не сократился, но и значительно вырос.

ИСТОЧНИК KP.RU