2019-02-06T18:53:46+03:00
Общество

Умер режиссёр фильма «Три орешка для золушки» Вацлав Ворличек

Заслуженный артист Чехословакии скончался в Праге в возрасте 88 лет
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чешский кинорежиссёр и сценарист Вацлав Ворличек. Фото WikipediaЧешский кинорежиссёр и сценарист Вацлав Ворличек. Фото Wikipedia
Изменить размер текста:

Знаменитый чешский кинорежиссёр и сценарист Вацлав Ворличек скончался в Праге в ночь на 6 февраля.

Он умер после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 88 лет.

Вурлчик родился в Праге и был назван в Чехии королём комедии. Среди наиболее известных работ режиссёра постановка по собственному сценарию фильма «Три орешка для Золушки» 1973 года.

Кинорежисер снял такие ленты как «Бурлящее вино», «Как утопить доктора Мрачека», «Что если поесть шпината», «Как разбудить принцессу», «Принц и Вечерняя Звезда», «Арабелла», «Летающий Честмир», «Румбурак». Среди последних работ «Волшебный кошелек», «Жар-птица», «Лебединое озеро», «Сокольничий Томаш», «Оксана в стране чудес» (в оригинале «Саксана и лексикон волшебства»).

Сценарист специализировался и на создании многосерийных картин для детей. Российское телевидение демонстрировало, в частности, его сериал-сказку "Арабелла".

В 2017 году на кинофестивале в Карловых заслуженный артист Чехословакии получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нефтеперерабатывающие заводы Средиземноморья скоро начнут ощущать нехватку сырья
При обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле погиб один человек
Российские программисты научили компьютер угадывать желания человека
В МЧС опровергли сообщения о пожаре на НПЗ в Капотне
Янукович обвинил европейских лидеров в предательстве
Товарооборот России и Украины увеличился до $14,98 млрд в 2018 году
Госдеп США: решение выхода из ДРСМД принято только из-за России
В Госдуме прокомментировали разрыв Украиной соглашения о правовой информации
В Минпросвещения назвали причину исключения учебника по экономике из ФПУ
Общественная палата выпустит памятку о противодействии кибербуллингу детей
Шакро Молодой отправился по этапу в колонию
Россияне назвали главные экологические проблемы страны
Эль-классико для Барселоны в эту субботу пройдет под китайскими именами
Медведев: получить Нобелевскую премию не сложнее, чем выиграть ЧМ по футболу
Испытания "умных" мин начнутся в России в конце 2019 года
Путин подписал указ о частичной отмене ограничительных мер в отношении Турции
Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания
Отдых Трампа во Флориде обошелся госказне США в $14 млн
Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции
«В здравом уме так даже врать не получится»: Захарова ответила Порошенко, обвинившему Россию в бедности украинцев
Трамп рассказал о разработке новейшей системы ПРО США
В Раде призвали Украину сотрудничать с Россией ради выживания
Песков рассказал, в чем заключается смысл жизни
Посол РФ: Путин и Лукашенко рассмотрят в Сочи все проблемные вопросы
СК опроверг данные о девяти погибших при пожаре в "звездном доме" на Никитском бульваре
Алексей Каспржак покинул пост директора детского центра «Артек»
Разрезанную «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси выставили в музее
Лавров отреагировал на предложение США по заключению нового ДРСМД