Умер режиссёр фильма «Три орешка для золушки» Вацлав Ворличек

СЕГОДНЯ 18:53 2019-02-06T18:53:46+03:00

Заслуженный артист Чехословакии скончался в Праге в возрасте 88 лет

Изменить размер текста: A A

Знаменитый чешский кинорежиссёр и сценарист Вацлав Ворличек скончался в Праге в ночь на 6 февраля.

Он умер после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 88 лет.

Вурлчик родился в Праге и был назван в Чехии королём комедии. Среди наиболее известных работ режиссёра постановка по собственному сценарию фильма «Три орешка для Золушки» 1973 года.

Кинорежисер снял такие ленты как «Бурлящее вино», «Как утопить доктора Мрачека», «Что если поесть шпината», «Как разбудить принцессу», «Принц и Вечерняя Звезда», «Арабелла», «Летающий Честмир», «Румбурак». Среди последних работ «Волшебный кошелек», «Жар-птица», «Лебединое озеро», «Сокольничий Томаш», «Оксана в стране чудес» (в оригинале «Саксана и лексикон волшебства»).

Сценарист специализировался и на создании многосерийных картин для детей. Российское телевидение демонстрировало, в частности, его сериал-сказку "Арабелла".

В 2017 году на кинофестивале в Карловых заслуженный артист Чехословакии получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.

ИСТОЧНИК KP.RU