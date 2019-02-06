2019-02-06T18:56:02+03:00
Политика

Янукович обвинил европейских лидеров в предательстве

Западные государства были гарантами соглашения об урегулировании кризиса на Украине, однако после захвата власти поддержали оппозицию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Виктор ЯнуковичЭкс-президент Украины Виктор ЯнуковичФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что лидеры европейских стран предали его и обманули. Речь идет, в частности, о событиях февраля 2014 года, когда западные государства стали гарантами соглашения политика с оппозиций об урегулировании политического кризиса.

Прямо в день подписания документа вооруженные "молодчики" захватили президентскую резиденцию и правительственные здания, а европейские страны одобрили их действия.

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня "кинули, как лоха", - прокомментировал ситуацию Янукович.

При этом он подчеркнул, что ответственность за случившееся все еще лежит на европейских странах, которые, в свою очередь, отказываются как-либо реагировать на обращения экс-президента Украины.

"Я ни разу не получил ответ от этих стран, от лидеров этих стран", - цитирует ТАСС бывшего главу незалежной.

Сайт kp.ru писал о том, что в эту среду, 6 февраля, в Москве состоялась большая пресс-конференция Виктора Януковича. В ходе своего выступления политик рассказал, что, согласно имеющейся в его распоряжении информации, украинские готовят громкие политические убийства. Причем одной из целей киллеров может стать председатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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