2019-02-06T19:13:53+03:00
Происшествия

В МЧС опровергли сообщения о пожаре на НПЗ в Капотне

Взметнувшийся из трубы огненный столб является частью технологического процесса [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Их трубы на территории НПЗ вырывается огненный столбИх трубы на территории НПЗ вырывается огненный столбФото: скриншот с видео
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В столичном отделении министерства по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о том, что на нефтеперерабатывающем предприятии компании "Газпром нефть" в Капотне произошел пожар.

Ранее к соответствующим выводам пришли жители Москвы, которые начали массово выкладывать в социальные сети видеоролики с огромным столбом огня, вырывающимся из производственной трубы. Оказалось же, что все происходящее является лишь частью деятельности завода.

Огонь на нефтеперерабатывающем заводе в Котельниках.

"Никакого пожара на НПЗ нет. <...> Происходит технологический процесс", - сообщили "КП" в пресс-службе МЧС.

О какой именно процедуре идет речь, в ведомстве не уточнили и предложили обратиться за ответом к представителям самого предприятия.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года на НПЗ в Капотне действительно произошел пожар - воспламенилась одна из секций установки каталитического крекинга. Сотрудникам МЧС потребовалось три часа на то, чтобы полностью потушить огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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