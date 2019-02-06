Нефтеперерабатывающие заводы Средиземноморья скоро начнут ощущать нехватку сырья
На входе в турецкие проливы Босфор и Дарданеллы скопилось 55 танкеров, в основном из России и Казахстана. Суда перевозят 41 миллион баррелей нефти на борту.
Танкеры, которые идут через проливы в направлении из Черного моря, находятся в ожидание разрешения на пропуск около 16 дней вместо привычных пяти. Этот срок является максимальным с 2014 года. В обратном направлении время ожидания составляет около 14 дней вместо шести.
Движение через Босфор и Дарданеллы ограничивают неблагоприятные погодные условия. Однако другой причиной задержек стали новые правила прохода судов, которые ввела Турция в сентябре прошлого года. Анкара увеличила число типов судов, которые должны в обязательном порядке сопровождаться буксирами.
Эксперты утверждают, что сложившаяся ситуация может стать причиной изменений в работе нефтеперерабатывающей отрасли Средиземноморского региона.
«Если ситуация с задержками сохранится или усугубится, нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье очень скоро начнут ощущать нехватку сырья», — передает Bloomberg слова директора консалтинговой компании Facts Global Energy Джеймс Дэвис.
Ранее kp.ru писал о том, что 8 января власти Турции приняли решение о полном закрытии пролива Босфор для прохода судов. Причиной стала плохая видимость в районе Босфора и снегопад в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU