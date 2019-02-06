Нефтеперерабатывающие заводы Средиземноморья скоро начнут ощущать нехватку сырья

СЕГОДНЯ 19:21 2019-02-06T19:21:19+03:00

На входе в турецкие проливы Босфор и Дарданеллы скопились десятки танкеров с нефтью, в основном из России и Казахстана

Изменить размер текста: A A

На входе в турецкие проливы Босфор и Дарданеллы скопилось 55 танкеров, в основном из России и Казахстана. Суда перевозят 41 миллион баррелей нефти на борту.

Танкеры, которые идут через проливы в направлении из Черного моря, находятся в ожидание разрешения на пропуск около 16 дней вместо привычных пяти. Этот срок является максимальным с 2014 года. В обратном направлении время ожидания составляет около 14 дней вместо шести.

Движение через Босфор и Дарданеллы ограничивают неблагоприятные погодные условия. Однако другой причиной задержек стали новые правила прохода судов, которые ввела Турция в сентябре прошлого года. Анкара увеличила число типов судов, которые должны в обязательном порядке сопровождаться буксирами.

Эксперты утверждают, что сложившаяся ситуация может стать причиной изменений в работе нефтеперерабатывающей отрасли Средиземноморского региона.

«Если ситуация с задержками сохранится или усугубится, нефтеперерабатывающие заводы в Средиземноморье очень скоро начнут ощущать нехватку сырья», — передает Bloomberg слова директора консалтинговой компании Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

Ранее kp.ru писал о том, что 8 января власти Турции приняли решение о полном закрытии пролива Босфор для прохода судов. Причиной стала плохая видимость в районе Босфора и снегопад в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU