2019-02-06T19:16:32+03:00
Умные вещи

Российские программисты научили компьютер угадывать желания человека

Созданный в Курчатовском институте интерфейс «глаз-мозг-компьютер» сможет работать даже в условиях занятых рук пользователя
Ася РОМАНЧУК
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Управлять компьютером можно будет одним взглядом, а машина сама догадается о желаниях пользователяУправлять компьютером можно будет одним взглядом, а машина сама догадается о желаниях пользователяФото: Евгения ГУСЕВА
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Российский программисты из Курчатовского института создали компьютер будущего. Уникальный интерфейс «глаз-мозг-компьютер» позволит машине практически угадывать желания человека. Пользователь оценит все преимущества нейроинтерфейса, который работает на электрических сигналах мозга, и систем слежения за взглядом человека.

Особенность российского интерфейса в том, что до этого времени никто не смог соединить все методы слежения за пользователем в один. Компьютером можно управлять с помощью голоса, камера может следить за глазами человека, а нейроинтерфейс – это снятие электроэнцефалограммы и ее обработка в реальном времени. То есть теперь машина может безошибочно определять настроения человека, отслеживать его интересы. Разработку гибридного интерфейса планируют запатентовать в ближайшее время.

- При работе с таким устройством не потребуется клавиатура и мышь. Достаточно взглянуть на текстовую гиперссылку и страница откроется. Если упрощенно, то айтрекер определяет, на каком экранном объекте задержался взгляд пользователя, а глубокий анализ электрических сигналов мозга дает информацию о пожеланиях человека в отношении этого объекта, - рассказывает газете «Известия» заведующий лабораторией нейрокогнитивных технологий Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Сергей Шишкин.

Данная разработка хороша тем, что ученые смогли доказать возможность взаимодействия с компьютером через нейроинтерфейс без приложения значительных мыслительных усилий. А это значит, что вся отрасль может оказаться на пороге новой эпохи взаимодействия человека с машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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