2019-02-06T19:36:18+03:00
В мире

Дом, в котором вырос Трамп, выставлен на продажу за $2,9 млн

Президент США провел в этом особняке в Нью-Йорке первые четыре года своей жизни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Расположенный в Нью-Йорке особняк, являвшийся домом президенту США Дональду Трампу на протяжении его первых четырех лет жизни, выставлен на продажу за 2,9 млн долларов. Такую информацию предоставил представитель агентства недвижимости Compass.

Речь идет небольшом строении из желтого кирпича, площадь которого составляет 232 кв. метра. Особняк находится в районе Куинс острова Лонг-Айленд и включает в себя пять спален. Он был построен еще в 1940-е годы отцом действующего президента США, бизнесменом Фредом Трампом.

Дом продают вместе с картонной фигурой американского лидера в полный рост, его книгой "Искусство заключать сделки", а также журналом People с фотографией политика на обложке.

Стоит отметить, что данный особняк уже несколько раз выставлялся на продажу. Так, в 2017 году его купила компания юриста Майкла Танга, специализирующегося на зарубежных капиталовложениях граждан Китая. Тогда стоимость недвижимости составила 2,14 долларов. До этого же дом принадлежал инвестору Майклу Дэвису, который приобрел его за 1,4 млн долларов вскоре после победы республиканцы на президентских выборах в 2016 году. Также особняк сдавался через онлайн-сервис аренды жилья Airbnb по цене 700 долларов за ночь.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что нынешняя цена за этот дом значительно превышает стоимость расположенных в округе участок. Например, несколько лет назад примерно такой же особняк был продан всего за 640 тысяч долларов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на аукцион выставлялись принадлежащие Трампу вещи, такие как клюшки для гольфа, эскиз небоскреба и рисунок авторства политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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