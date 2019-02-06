2019-02-06T19:51:32+03:00
Общество

Суд определил размер алиментов, который футболист Глушаков будет платить жене

Только на содержание экс-супруги придется отдавать 100 тысяч рублей, еще треть дохода полузащитника будет причитаться детям
Ася РОМАНЧУК
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Только содержание экс-супруги будет обходиться Глушакову в 100 тысяч рублей ежемесячноТолько содержание экс-супруги будет обходиться Глушакову в 100 тысяч рублей ежемесячноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Никулинский суд Москвы определили размер алиментов, которые должен будет платить футболист московского «Спартака» Денис Глушаков свой экс-супруге Дарье. Сумма выплат внушительная, только содержание бывшей супруги обойдется в 100 тысяч рублей, еще треть всех ежемесячных доходов полузащитника московского клуба будет полагаться двум дочерям.

Девочки останутся проживать с мамой в одной из квартир, которая была нажита парой в браке.

Точную сумму алиментов на детей суд не установил, но по некоторым данным, ежемесячный доход спортсмена составляет порядка 17 миллионов рублей. То есть Дарья будет получать на дочек более 5 миллионов каждый месяц. За год набежит больше 60 миллионов рублей.

Материалы дела рассмотрели в закрытом режиме. Судья не дал время на примирение супругов, в итоге пару развели. Сейчас решается вопрос о разделе совместного имущества, сообщает Пятый канал.

Видимо, футболист «Спартака» Денис Глушаков все-таки решил мирно разойтись со своей супругой Дарьей. Напомним: в прошлом году в Сеть попало скандальное видео, где зафиксировано, как жена застала Глушакова с любовницей в бане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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