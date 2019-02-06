2019-02-06T20:08:26+03:00
Политика

Власти Венесуэлы отстранили от службы поддержавшего Гуайдо генерала ВВС

Лишившийся должности Франсиско Янес Родригес не имел контроля над войсками и занимался административными вопросами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуайдоЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Власти Венесуэлы отправили в отставку генерала Военно-воздушных сил страны Франсиско Янеса Родригеса, который ранее записал видеообращение в поддержку председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо и публично признал его временным главой государства. О таком кадровом решении сообщил посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Дипломат подчеркнул, что у военнослужащего не было никакого контроля над Вооруженными силами страны, поскольку он занимался лишь административными делами в одном из министерств.

"Вот функция этого генерала, которого поймали, не знаю, сколько заплатили. Конечно, его отстранили", - цитирует РИА Новости посла.

Напомним, что еще в конце января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его назначение признали Соединенные Штаты, Канада и ряд других стран. При этом в России, Китае и Италии такие действия своих партнеров назвали вмешательством во внутренние дела государства.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне в одном из аэропортов республики даже нашли оружие, тайком присланное американцами в поддержку террористических группировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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