Власти Венесуэлы отстранили от службы поддержавшего Гуайдо генерала ВВС
Власти Венесуэлы отправили в отставку генерала Военно-воздушных сил страны Франсиско Янеса Родригеса, который ранее записал видеообращение в поддержку председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо и публично признал его временным главой государства. О таком кадровом решении сообщил посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
Дипломат подчеркнул, что у военнослужащего не было никакого контроля над Вооруженными силами страны, поскольку он занимался лишь административными делами в одном из министерств.
"Вот функция этого генерала, которого поймали, не знаю, сколько заплатили. Конечно, его отстранили", - цитирует РИА Новости посла.
Напомним, что еще в конце января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его назначение признали Соединенные Штаты, Канада и ряд других стран. При этом в России, Китае и Италии такие действия своих партнеров назвали вмешательством во внутренние дела государства.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне в одном из аэропортов республики даже нашли оружие, тайком присланное американцами в поддержку террористических группировок.
ИСТОЧНИК KP.RU