Из воинской части на Украине украли подаренную американцами технику

СЕГОДНЯ 21:02 2019-02-06T21:02:58+03:00

Неизвестные вынесли семь прицелов и восемь приборов ночного видения на сумму 10,8 млн рублей

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Неизвестные вынесли с территории украинской воинской части подаренную американцами военную технику. Ущерб от преступления составил более 4,5 миллиона гривен или 10,8 миллиона рублей. Об этом в среду, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Кража произошла еще в ноябре прошлого года во Львовской области. Из части вынесли семь тепловизионных прицелов марки Archer и восемь приборов ночного видения, которые были выделены Киеву правительством Соединенных Штатов в рамках программы международной технической помощи.

Следователи считают, что хищение произошло по вине начальника склада. Его уже арестовали на 60 суток по подозрению в небрежном отношении к службе, которое повлекло за собой тяжкие последствия.

"В настоящее время следователями территориального управления ГБР в городе Львове, проводится комплекс следственных действий по розыску и возврату похищенного военного имущества", - сообщается на сайте ГБР.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года США поставили на Украину крупную партию летального оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU