2019-02-06T21:45:08+03:00
В мире

Австралийский зоопарк разыгрывает право назвать змею именем бывшей возлюбленной

Для участия в конкурсе нужно объяснить, почему именно вашего экс-партнера можно сравнить с одним из самых ядовитых созданий в мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Участник конкурса должен объяснить, почему змея должна быть названа именем именно его экс-возлюбленной (экс-возлюбленного)Участник конкурса должен объяснить, почему змея должна быть названа именем именно его экс-возлюбленной (экс-возлюбленного)Фото: Евгения ГУСЕВА
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Австралийский зоопарк Wild Life Sydney объявил необычный конкурс ко Дню святого Валентина, победитель которого сможет назвать сетчатую коричневую змею именем бывшей девушки или парня.

Для участия необходимо пожертвовать один доллар в фонд охраны природы и объяснить, почему именно ваш экс-партнер заслуживает право иметь нечто общее с одним из самых ядовитых созданий на планете. Все перечисленные в счет конкурса средства пойдут на финансирование исследований и образовательных программ, направленных на сохранение дикой природы Австралиии.

Победитель же сможет не только дать имя змее, но и получит право бесплатно навещать ее и других обитателей зоопарка на протяжении целого года. По словам гендиректора Wild Life Sydney Марка Коннолли, это может стать действительно отличным подарком ко Дню святого Валентина для тех, кому не повезло в любви.

Сбор заявок прекратится 13 февраля. Победителя объявят на следующий день, сообщается на сайте зоопарка.

Стоит отметить, что в Австралии довольно часто происходят необычные и забавные вещи. Так, например, в прошлом году Посольство США в Канберре случайно разослало своим партнерам и заявителям электронные письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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