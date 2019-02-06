Австралийский зоопарк разыгрывает право назвать змею именем бывшей возлюбленной
Австралийский зоопарк Wild Life Sydney объявил необычный конкурс ко Дню святого Валентина, победитель которого сможет назвать сетчатую коричневую змею именем бывшей девушки или парня.
Для участия необходимо пожертвовать один доллар в фонд охраны природы и объяснить, почему именно ваш экс-партнер заслуживает право иметь нечто общее с одним из самых ядовитых созданий на планете. Все перечисленные в счет конкурса средства пойдут на финансирование исследований и образовательных программ, направленных на сохранение дикой природы Австралиии.
Победитель же сможет не только дать имя змее, но и получит право бесплатно навещать ее и других обитателей зоопарка на протяжении целого года. По словам гендиректора Wild Life Sydney Марка Коннолли, это может стать действительно отличным подарком ко Дню святого Валентина для тех, кому не повезло в любви.
Сбор заявок прекратится 13 февраля. Победителя объявят на следующий день, сообщается на сайте зоопарка.
Стоит отметить, что в Австралии довольно часто происходят необычные и забавные вещи. Так, например, в прошлом году Посольство США в Канберре случайно разослало своим партнерам и заявителям электронные письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами, передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU