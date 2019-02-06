Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до двух

СЕГОДНЯ 22:09 2019-02-06T22:09:44+03:00

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По меньшей мере два человек стали жертвами обрушения жилого дома в Стамбуле. Такую информацию предоставили в администрации города.

Сайт kp.ru писал о том, что происшествие случилось на проспекте Банкалар в районе Малтепе, который расположен в азиатской части Стамбула. На место инцидента уже прибыли сотрудники экстренных служб и полиции, а также кареты скорой помощи.

Издание Daily Sabah уточняет, что обрушение произошло в восьмиэтажном доме, а не в шестиэтажном, как сообщалось изначально.

Видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле. CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped. #Turkey https://t.co/68zZtxn6cY

Всего здании находилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Шестерых из них удалось вытащить из-под завалов живыми. Эти люди доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Между тем, поиски пострадавших продолжаются. Расположенное рядом с обрушившимся домом здание эвакуировано в рамках меры предосторожности.

Причины ЧП пока неизвестны, однако прокуратура Стамбула уже начала расследование. На место трагедии направляются глава МВД Турции Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум. Также в районе уже работает спикер национального собрания Бинали Йылдырым

ИСТОЧНИК KP.RU