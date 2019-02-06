В ЛНР и ДНР оценили предложение Януковича по обмену пленными с Киевом

СЕГОДНЯ 22:23 2019-02-06T22:23:38+03:00

В Киеве отказались комментировать перспективу возможного обмена пленными по формуле «всех на всех» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти же самой Украины никак не отреагировали на предложение экс-президента страны

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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности устроить обмен пленными между Киевом и Донбассом по формуле "всех на всех". В Донецкой и Луганской народных республиках услышали предложение экс-главы государства и ответили на него, в Киеве же комментировать инициативу отказались.

"ДНР давным-давно готова осуществить этот обмен, который регламентирован минскими соглашениями, — всех на всех либо по промежуточной формуле — "всех установленных на всех установленных". Однако продолжается блокировка процесса с украинской стороны", - прокомментировала ситуацию уполномоченная по правам человек в ДНР Дарья Морозова.

При этом она подчеркнула, что Киев каждый раз выдвигает новые необоснованные требования.

Коллега Морозовой - луганский омбудсмен Ольга Кобцева также обратила внимание на то, что все договоренности по процессу обмена пленными должны заключаться в рамках минского соглашения.

"Участие Януковича в этом переговорном процессе не предусмотрено", - цитирует ФАН уполномоченного.

Сайт kp.ru уже писал о том, что формулы обмена пленными, предлагаемые украинской стороной, не устраивают властей республик Донбасса. ЛНР и ДНР готовы проводить обмен лишь по формуле "всех на всех".

ИСТОЧНИК KP.RU