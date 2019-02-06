Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса на пост главы Всемирного банка

6 Февр. 22:38 2019-02-06T22:38:06+03:00

Замминистра финансов США по международным делам уже пообещал проводить "нацеленные на рост" реформы

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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру заместителя министра финансов по международным делам Дэвида Мэлпаса на пост главы Всемирного банка. Выдвижение состоялось в среду, 6 февраля, в зале Белого дома в присутствии журналистов, членов правительства и самого политика, у которого появилась возможность занять руководящий пост.

Агентство Reuters напоминает, что теперь кандидат должен получить поддержку в ходе голосования в исполнительном совете Всемирного банка. Между тем, сам Мэлпас, который является сторонником Трампа, уже пообещал провести "нацеленные на рост" реформы.

Напомним, что предыдущий президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно оставил должность после шести лет работы.

Сайт kp.ru писал о том, что на его пост пророчили экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, директора Агентства по международному развитию Марка Грина, нигерийского экономиста Нгози Оконьо-Ивеваля, экс-президента Африканского банка развития Дональда Каберука и даже дочь американского лидера Иванку Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU