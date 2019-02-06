BMW отзывает из России более 28 тысяч автомобилей

6 Февр. 23:06 2019-02-06T23:06:35+03:00

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Российское отделение немецкого автоконцерна BMW отзывает 28 631 автомобиль, реализованный на территории нашей страны. Причиной такого решения стала недостаточная надежность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Специалисты считает, что он не сможет функционировать на протяжении всего срока эксплуатации машины.

"Последствиями может стать негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов. Выступающая охлаждающая жидкость в сочетании с отложениями сажи и масла в радиаторе системы рециркуляции отработавших газов может образовывать воспламенение отложения. Это может привести к локальному обгоранию системы выпуска", - сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежит ряд автомобилей BMW F-серии, реализованных c 2011 по 2015 год, а также машины, которые были проданы в период с 2014 по 2016 год. Узнать нуждается ли ваше транспортное средство в ремонте можно, сопоставив его VIN-код с перечнем на сайте ведомства. В любом случае уполномоченные представители компании свяжутся с владельцами подлежащих отзывов автомобилей по телефону или через рассылку писем.

После этого нужно будет отогнать машину в ближайший дилерский центр. Там ее проверят, заменят радиатор системы рециркуляции и дифференцированную систему выпуска. Платить за работы не придется.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года стало известно также об отзыве 3,62 тысячи автомобилей марки Renault. В машинах могут быть проблемы с подушками безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU