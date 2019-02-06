Матч Барселона - Реал: мадридцы выиграли первый тайм матча со счетом 1:0

6 Февр. 23:48 2019-02-06T23:48:29+03:00

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В Барселоне на стадионе "Камп Ноу" подошел к концу первый тайм первого полуфинального матча Кубка Испании, в котором играют "Реал" и "Барселона". Гости этого поединка пока что выигрывают с минимальным счетом 1:0 в столице Каталонии.

На 5-й минуте встречи первый гол в поединке с передачи Карима Бензема забил Лукас Васкез. Этот мяч стал на данный момент пока единственным в поединке. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "Реала" - 1:0.

Через 15 минут поединок будет возобновлен. Отметим, что это - первая из двух встреч полуфинала Кубка Испании. Через 3 недели, 27 февраля, "Барселона" сыграет против "Реала" еще раз уже ответный поединок в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU