2019-02-07T00:49:52+03:00
В мире

Перестрелка в центре Амстердама: полицейские ранили мужчину

Инцидент произошел возле здания Центробанка Нидерландов, район оцеплен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Амстердаме произошла перестрелка с участием полицииВ Амстердаме произошла перестрелка с участием полицииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 6 февраля, произошла перестрелка недалеко от здания Центрального банка Нидерландов в Амстердаме, передает телеканал AT5.

По его данным, было произведено не менее двух десятков выстрелов, полицейские ранили мужчину. Очевидцы утверждают, что он убит, но в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают. Не уточняется также, была ли это попытка ограбление или нападение на стражей порядка, и является ли раненый человек предполагаемым стрелком.

Сотрудники правоохранительных органов города оцепили место происшествия.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 января неизвестный открыл стрельбу по машине в голландском городе Хелмонд. В результате ранены два человека – двухлетняя девочка, находившаяся с матерью в проезжавшем мимо автомобиле, и 15-летняя девушка, которая случайно оказалась возле машины, в которую метил стрелок. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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