2019-02-07T01:26:27+03:00
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору надежного утюга

Качественная подошва и длинный шнур помогут быстрее справляться с бытовыми делами
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Самым оптимальным вариантом эксперты Роскачества посчитали тефлоновые и более бюджетные варианты из нержавеющей стали.Самым оптимальным вариантом эксперты Роскачества посчитали тефлоновые и более бюджетные варианты из нержавеющей стали.Фото: Алексей ФОКИН
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Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing) в этом году представит результаты исследования паровых утюгов популярных торговых марок и проверит их качество, а в предверии этого разработали рекомендации по выбору наиболее качественного прибора.

В первую очередь внимание стоит обратить на подошву утюга, она и является основной рабочей частью: алюминиевая и керамическая подошвы отличаются легким весом и простотой в чистке, но алюминиевая подошва быстро покроется микроцарапинами, а керамическая хрупка. Самым оптимальным вариантом эксперты Роскачества посчитали тефлоновые и более бюджетные варианты из нержавеющей стали.

Следующая важная характеристика - мощность, покупателю стоит ориентироваться на 1500-2000 Вт. Оптимальная скорость парообразования – 25-30 граммов в минуту. Сами отверстия для подачи пара должны располагаться по периметру подошвы и у носика, так процесс глажки будет наиболее удобным.

«Даже утюг, который отлично гладит, может быть тяжелым или неловким в вашей руке, поэтому перед покупкой эксперты советуют подержать, покрутить прибор в руках. Обратите внимание на шнур – желательно, чтобы он был достаточно длинным и имел возможность гнуться на 360 градусов и иметь длину порядка двух метров» - советуют специалисты Роскачества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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