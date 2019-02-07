2019-02-07T03:41:06+03:00
Политика

Болтон и Климкин обсудили президентские выборы на Украине

Встреча советника Трампа по нацбезопасности с главой украинского МИД прошла в Вашингтоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президент США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президент США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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В среду, 6 февраля, в Вашингтоне прошла встреча советника президента президент США по национальной безопасности Джона Болтона с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Обсуждали вопросы региональной безопасности, предстоящие выборы нового лидера Незалежной и Россию.

«Провел продуктивную встречу с украинским министром иностранных дел Климкиным, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности, российского вмешательства и ожидание свободных и справедливых выборов», - сообщил Болтон своим подписчикам в Twitter.

Он добавил, что на встрече была подтверждена «взаимная приверженность тому, чтобы Украина стала процветающей, единой, свободной и мирной».

Глава украинского МИД, который находится в Штатах с рабочим визитом, накануне принял участие в министерской встрече возглавляемой Америкой так называемой «антиигиловской» международной коалиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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