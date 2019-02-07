Осужденного в США российского летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о том, что приговоренному в США к 20 годам тюрьмы российскому летчику Константину Ярошенко в американской тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут) отказывают в медицинской помощи.
«Держим ситуацию на контроле, планируем ходатайствовать об организации встречи дипломатов Генконсульства с россиянином в ближайшее время. Продолжим добиваться соблюдения его законных прав и обеспечения Ярошенко медобслуживанием», - говорится в сообщении генконсульства, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.
Российские дипломаты добавили, что они рассматривают «возможность перевода Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей».
Напомним, как писал сайт kp.ru, Константин Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья еще в ноябре прошлого года. Тогда же россиянин обратился к администрации тюрьмы «Данбери», чтобы ему предоставили необходимое лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU