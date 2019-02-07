Осужденного в США российского летчика Ярошенко могут перевести в другую тюрьму

СЕГОДНЯ 04:27 2019-02-07T04:41:58+03:00

Российские дипломаты проверяют сообщения СМИ о том, что россиянину не оказывают необходимую медицинскую помощь

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о том, что приговоренному в США к 20 годам тюрьмы российскому летчику Константину Ярошенко в американской тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут) отказывают в медицинской помощи.

«Держим ситуацию на контроле, планируем ходатайствовать об организации встречи дипломатов Генконсульства с россиянином в ближайшее время. Продолжим добиваться соблюдения его законных прав и обеспечения Ярошенко медобслуживанием», - говорится в сообщении генконсульства, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Российские дипломаты добавили, что они рассматривают «возможность перевода Ярошенко в другое исправительное учреждение с целью улучшения условий его содержания под стражей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Константин Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья еще в ноябре прошлого года. Тогда же россиянин обратился к администрации тюрьмы «Данбери», чтобы ему предоставили необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU