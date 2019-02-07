В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек

СЕГОДНЯ 04:55 2019-02-07T05:16:30+03:00

Свиной грипп (вирус H1N1) был впервые зафиксирован в Мексике в 2009 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам министра здравоохранения мексиканской столицы, никто из умерших не был привит

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За последние четыре месяца, с октября 2018 года, в Мехико от свиного гриппа скончались 20 человек, сообщает издание Reforma со ссылкой на министерство здравоохранения мексиканской столицы.

По словам главы ведомства Оливии Арельяно, никто из умерших не был привит от этого опасного заболевания, в связи с этим столичный министр здравоохранения призвала всех горожан срочно пройти вакцинацию.

Напомним, вирус H1N1 был впервые зафиксирован в Мексике в 2009 году, за первые же два года эпидемии жертвами свиного гриппа стали несколько тысяч человек во всем мире.

А в начале этого года стало известно, что перед Новым годом в Боткинской инфекционной больнице в Санкт-Петербурге от свиного гриппа скончался пациент. В феврале тревожные сообщения о заразившихся этим заболеванием стали приходить и из Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU