В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»

СЕГОДНЯ 05:36 2019-02-07T05:58:18+03:00

В Швеции заявили о «подготовке» России к большой войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом, по мнению шведских аналитиков, якобы свидетельствует то, что военные учения в нашей стране становятся все масштабнее

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Аналитики Швеции считают, что Россия в последнее время стала тренироваться вести «большую войну», регулярные стратегические военные учения российской армии становятся все масштабнее. Об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

Об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI). В качестве примера «наращивания масштабов» авторы документа приводят учения «Запад — 2017», в которых принимали участие 5,5 тысячи российских военных (и 12,7 тысячи – белорусских), и маневры «Восток — 2018» с участием уже 300 тысяч военнослужащих.

Шведские исследователи отмечают, что армия нашей страны повысила боеготовность, и способна в короткие сроки перейти к выполнению боевых задач в условиях войны.

«Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», - заявил Юхан Нурберг, руководивший этим исследованием.

Стоит отметить, что Москве неоднократно говорили, что Россия укрепляет боевую мощь, чтобы обеспечить собственную безопасность в условиях наращивания военного присутствия Североатлантического альянса у российских границ. К слову, как писал сайт kp.ru, еще до начала учений «Восток — 2018» в Германии их назвали «воплощением в жизнь страхов США о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина».

ИСТОЧНИК KP.RU