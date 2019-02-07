Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»

СЕГОДНЯ 07:47 2019-02-07T07:47:04+03:00

Россияне стали чаще расплачиваться за покупки с помощью специального приложения в телефоне Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошлый год количество трансакций с помощью смартфонов выросло до 133 млн, почти в пять раз

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Потребители активно осваивают удобный способ расчета за товары – это оплата с помощью специального приложения в телефоне. Только по итогам прошлого года количество таких платежей увеличилось в пять раз и составило 133 миллиона операций.

Исследование было проведено Альфа-банком и сотовым ритейлером «Связной»–«Евросеть». Всего за отчетный период было продано 11 миллионов телефонов с предустановленной функцией бесконтактной оплаты. Общая сумма покупок составила 300 миллиардов рублей. В новом году, скорее всего, подобные смартфоны будут пользоваться еще большей популярностью, так как люди стали активно переходить на оплату товаров с помощью приложения.

Это удобно. Признаются пользователи. Кошелек можно забыть, а телефон всегда под рукой. Достаточно указать в программе реквизиты карты и отсканировать ее, дальше экран мобильного можно использовать, как банковский «пластик».

Однако у тренда есть и свои минусы: оплата с помощью NFC приводит к тому, что граждане перестают контролировать свои траты. Это подтверждают и сами любители «игровых» способов расплачиваться в магазине, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU