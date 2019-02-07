СЕГОДНЯ 08:19 2019-02-07T08:31:28+03:00

В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, которые раскрывают значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации".

- Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекты федеральных законов "О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса РФ" и "О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, - сказано в документе.

Ранее Верховный суд РФ рекомендовал не наказывать людей, которые случайно приобрели "шпионские" ручки или другие технические приспособления. К слову, диктофоны и видеорегистраторы могут считаться "шпионскими" только в случае, если их перепрограммировали или доработали, сообщает "РИА-Новости". В постановлении также уточнялось, что не попадают под уголовную статью и специальные "шпионские" приспособления для использования личной и семейной безопасности.

Ранее в действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" (СТС) было не раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU