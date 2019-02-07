2019-02-07T08:31:28+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации

Ранее верховный суд РФ рекомендовал не наказывать людей, случайно купивших "шпионские" технические приспособления
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информацииВ Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, которые раскрывают значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации".

- Внести в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекты федеральных законов "О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса РФ" и "О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях, - сказано в документе.

Ранее Верховный суд РФ рекомендовал не наказывать людей, которые случайно приобрели "шпионские" ручки или другие технические приспособления. К слову, диктофоны и видеорегистраторы могут считаться "шпионскими" только в случае, если их перепрограммировали или доработали, сообщает "РИА-Новости". В постановлении также уточнялось, что не попадают под уголовную статью и специальные "шпионские" приспособления для использования личной и семейной безопасности.

Ранее в действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" (СТС) было не раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя
Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах
Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Предпенсионерам предложат тесты по профориентации
У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7
Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД
Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»
Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД
Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране
В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»
В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек