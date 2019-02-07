Предпенсионерам предложат тесты по профориентации

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-07T08:29:06+03:00

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Предпенсионерам предложат пройти тесты на профориентацию. Воспользоваться такой услугой смогут все желающие, кто обратится в службу занятости для переобучения. Эта услуга будет доступна для всех и поможет выявить круг специальностей, которые смогут предложить соискателю.

Эксперты прогнозируют, что популярнее всего будут вакансии продавцов, специалистов call-центра и бухгалтеров. Высококвалифицированные специалисты останутся востребованы там, где трудятся.

Предоставление услуг по профориентации закреплено в плане Минтруда, аналогичные указания переданы губернаторам регионов. В 2018 году популярными были специальности строителя, водителя и оператора подвижного оборудования, требовались рабочие в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве (а также механики и ремонтники), операторы промышленных установок и стационарного оборудования. Но это работа для людей в хорошей физической форме. Для предпенсионеров больше подойдут спокойные вакансии.

Для вакансий учителя, врача, инженера возраст сотрудника будет только плюсом, так как кандидат уже имеет огромный опыт работы.

Специалисты Headhunter уверены, что будут востребованы удаленные специальности. Благодаря такому типу занятости у людей появляется больше времени на себя и семью. К тому же при такой форме трудоустройства исчезнет основная причина отказа возрастным соискателям – это молодой коллектив в компании.

А вот в Союзе пенсионеров России считают, что сменить профессию на закате карьеры захотят лишь единицы, пишет газета «Известия».

Повысить пенсионный возраст в России решили в 2018 году. Теперь женщины будут выходить на отдых не в 55, а в 60 лет, а мужчины не в 60, а в 65 лет. Естественно, рост не будет одномоментным. Пенсионный возраст будут увеличивать постепенно, но тоже довольно быстро - в среднем на полгода каждый год.

В Минфине подсчитали размер будущих пенсий россиян. Глава Минфина Антон Силаунов пообещал, что к 2024 году средний размер пенсии в России составит 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU