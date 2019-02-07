2019-02-07T09:15:25+03:00
Политика

Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя

Речь идет о событиях, связанных с деятельностью незаконных вооруженных формирований в Чечне
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Следственный комитет РФ возбудил дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователяСледственный комитет РФ возбудил дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователяФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российские следователи возбудили дело в отношении украинских коллег, которые ранее возбудили дело против российского следователя.

В СК РФ заподозрили украинских следователей в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Речь идет о следователе, который возбудил дело в отношении представителя организации «Братство», признанной в России экстремистской, Дмитрия Корчинского. Также обвинения выдвинуты в адрес экс-премьера Украины Арсения Яценюка, политического и общественного деятеля Игоря Мазура и бывшего лидера «Правого сектора», признанного в России запрещенной организацией, Дмитрия Яроша.

Дело касается событий, связанных с деятельностью незаконных вооруженных формирований в период 1994-1995 годов в Чечне.

- Так, российским следствием получены неопровержимые доказательства причастности указанных граждан Украины к преступной деятельности бандформирований и участию в боестолкновениях на стороне боевиков на Северном Кавказе, - подчеркивают в российском ведомстве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела одного из районов Донецка. Следователи возбудили дело по факту жестокого обращения украинских силовиков с гражданским населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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