В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-07T09:25:57+03:00

Метеоролог отметила, что аномальный холод продержится не более пяти дней

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В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зафиксировали 50-градусные морозы.

- В ночь на четверг минус 50 зарегистрировано в Софийском прииске Верхнебуреинского района, в Чегдомыне - минус 44 градуса. В Комсомольске-на-Амуре было 42,7 градуса мороза, в Хабаровске - 28,5 мороза, - прокомментировала начальник отдела долговременных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.

На данный момент, по словам специалиста, в Комсомольске-на-Амуре среднесуточная температура воздуха сейчас составляет минус 32 градуса, что на десять градусов ниже нормы.

Такие морозы не являются нормой для южных районов края, где находится Хабаровск. Как отметила Галина Брынцева, в северных районах такие температуры бывают раз в десять лет.

Аномальные холода в Хабаровском крае продержаться пять дней, до 9 февраля. С субботы циклон начнет отступать, и на следующей неделе будет постепенное повышение температуры, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что морозы на Среднем Западе США в конце января опускались до минус 50 градусов. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер призывал местных жителей находиться на воздухе не дольше 10-15 минут, чтобы избежать обморожений.

ИСТОЧНИК KP.RU