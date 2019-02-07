2019-02-07T09:39:35+03:00
В мире

Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"

Подобная формулировка не будет использоваться из-за оглядки на улучшение отношений Москвы и Токио
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во время ежегодного общенационального съезда за "возвращение Курил" в Токио впервые не использовалась формулировка "незаконная оккупация" островов Россией.

В съезде принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который отметил, что фраза, ставшая уже для представителей Японии традиционной, использоваться не будет из-за оглядки на улучшение отношения Москвы и Токио.

Японская сторона отметила, что настороена на активный переговорный процесс по вопросу мирного договора с Россией, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, Япония считает четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией. Синдзо Абэ отметил, что обеим странам необходимо усиленно работать над поиском взаимоприемлимых решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курильский вопрос»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках
Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил
США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине
В России впервые за 11 лет выросли продажи пива
Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя
Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах
Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Предпенсионерам предложат тесты по профориентации
В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации
У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7
Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД
Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»
Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД
Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране
В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»
В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек