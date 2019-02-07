Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-07T09:39:35+03:00

Подобная формулировка не будет использоваться из-за оглядки на улучшение отношений Москвы и Токио

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Во время ежегодного общенационального съезда за "возвращение Курил" в Токио впервые не использовалась формулировка "незаконная оккупация" островов Россией.

В съезде принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который отметил, что фраза, ставшая уже для представителей Японии традиционной, использоваться не будет из-за оглядки на улучшение отношения Москвы и Токио.

Японская сторона отметила, что настороена на активный переговорный процесс по вопросу мирного договора с Россией, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, Япония считает четыре острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией. Синдзо Абэ отметил, что обеим странам необходимо усиленно работать над поиском взаимоприемлимых решений.

ИСТОЧНИК KP.RU