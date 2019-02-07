2019-02-07T09:55:00+03:00
Звезды

Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона

Ранее сообщалось о прекращении выхода новых серий о знаменитой американской семье
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезонаМультсериал "Симпсоны" продлили на два сезонаФото: REUTERS
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Американский мультипликационный сериал "Симпсоны" решили продлить еще на два сезона. Ранее сообщалось о "закрытии" культового сериала о знаменитой американской семье.

Первые серии "Симпсонов" вышли еще в 1989 году. За 30 лет существования мультсериал получил 33 премии «Эмми», 34 «Энни», а также награды Environmental Media Award. А в 2012 году короткометражный мультфильм «Симпсоны: Мучительная продленка» номинировали на «Оскар».

На данный момент телеканал Fox транслирует 30-й сезон сериала.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что персонажа "Симпсонов" Апу уберут из мультсериала из-за расового скандала. Американские зрители решили, что данный герой поощряет обидное стереотипное мышление в отношении индусов.

В 2017 году британские полицейские по методу из «Симпсонов» поймали более 20 преступников. Подозреваемым прислали открытки с предложением получить бесплатный новогодний подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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