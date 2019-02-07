В России впервые за 11 лет выросли продажи пива
В 2018 году впервые за 11 лет выросли продажи пива. Рост составил около 3 процентов.
В пивоваренной компании "Балтика" назвали причинами роста "хорошую погоду в летние месяцы" и чемпионат мира по футболу, проходивший в России в июне-июле.
Специалисты компании AB InBev Efes добавили, что факторами роста также послужило и то, что в прошлом году не повышалась ставка акциза на пиво и не ужесточалось регулирование рынка. Более того, по мнению эксперта, улучшить положение помогло нишевое пиво (безалкогольное, крафт и специальные сорта), продажи которого с каждым годом растут.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на время проведения ЧМ-2018 цены на отели в Москве взлетели в полтора раза. Средний чек в столичном отеле за сутки проживания составлял 9,2 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU