2019-02-07T10:12:20+03:00
Общество

В России впервые за 11 лет выросли продажи пива

Специалисты назвали главными причинами роста "хорошую погоду в летние месяцы" и Чемпионат мира по футболу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России впервые за 11 лет выросли продажи пиваВ России впервые за 11 лет выросли продажи пиваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2018 году впервые за 11 лет выросли продажи пива. Рост составил около 3 процентов.

В пивоваренной компании "Балтика" назвали причинами роста "хорошую погоду в летние месяцы" и чемпионат мира по футболу, проходивший в России в июне-июле.

Специалисты компании AB InBev Efes добавили, что факторами роста также послужило и то, что в прошлом году не повышалась ставка акциза на пиво и не ужесточалось регулирование рынка. Более того, по мнению эксперта, улучшить положение помогло нишевое пиво (безалкогольное, крафт и специальные сорта), продажи которого с каждым годом растут.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на время проведения ЧМ-2018 цены на отели в Москве взлетели в полтора раза. Средний чек в столичном отеле за сутки проживания составлял 9,2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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