2019-02-07T10:58:45+03:00
Общество

Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google

Ранее ведомство оштрафовало корпорацию на полмиллиона рублей за неисполнение российского законодательства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с GoogleРоскомнадзор наладил конструктивный диалог с GoogleФото: REUTERS
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Роскомнадзор удовлетворен результатами сотрудничества с американской корпорацией Google.

- Между Роскомнадзором и Google налажены конструктивный диалог и сотрудничество, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее ведомство требовало присоединиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и начать фильтрацию запрещенного в России контента, сообщает "ТАСС". Однако корпорация проигнорировало это требование, за что получило штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года ошибка Google раскрыла данные 52,5 млн пользователей. Компания раньше, чем ожидалось, прекратит работу Google+ для обычных пользователей приложения.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google. Американскую компанию обвиняют в том, что она не подключилась к реестру запрещенных в РФ ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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