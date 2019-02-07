2019-02-07T11:26:12+03:00
Экономика

Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю

Цены на продукты питания перестанут так активно расти ближе к лету, так как появится первые дешевые овощи и фрукты
Ася РОМАНЧУК
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Цены на продукты перестанут расти к маю, прогнозируют экспертыЦены на продукты перестанут расти к маю, прогнозируют экспертыФото: Олег УКЛАДОВ
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Экономисты из РЭУ им. Г.В. Плеханова рассчитали, как будет меняться уровень инфляции в России в ближайшее время. По прогнозам специалистов, уже к маю россияне заменят, что цены перестанут расти. Это отразится на услугах и товарах повседневного спроса. Уже к маю показатель с январских 5% снизится до 4,6%.

Эти прогнозы более оптимистичные, чем выдал ранее Центробанк. Первый зампред регулятора допускала, что рост инфляции может составить 6 процентов, произойдет это уже к концу марта.

Основной показатель роста цен – это изменение ставки налога с 18 до 20 процентов. Подорожание отразилось на всех сферах экономики и ударило по карманам россиян. Падение рубля тоже создают дополнительные риски. Традиционно январский скачек цен в этом году был меньше, чем ожидали аналитики, это значит, что есть шанс замедлить дальнейшее стремление ценников вверх.

Стабилизация будет наблюдаться с середины февраля. Во втором месяце этого года инфляция составит 4,8% и постепенно к маю снизится до 4,6%. Банки стали более ответственно подходить к кредитованию населения. Поднимаются ставки по кредитам и вкладам, а это значит, что расширения денежной массы не предвидится, а вместе с ней не вырастет спрос.

Основной локомотив инфляции на сегодня – это плодоовощная продукция. В январе помидоры подорожали на 15,9%, капуста на 11,3%, огурцы на 7,2%, морковь - 6,6%, репчатый лук - 6,2% и картофель - 5,3%. А вот яйца и свинина упали в цене на 0,6%. Снижение зафиксировано по подсолнечному маслу – 0,1%. В целом в 2019 году рост цен будет на уровне 5–5,5%, пишет газета «Известия».

Товары подорожают по двум главным причинам. Первая - повышение НДС с 18 до 20%. Налог на добавленную стоимость — вроде бы налог для бизнеса. Но из-за особенностей начисления он традиционно ложится на плечи потребителей. Для социально-значимых товаров - это более полусотни видов продуктов, учебники, детские товары и одежда - ставку сохранят на прежнем уровне. По идее, сильно прибавить в цене эти продукты и товары не должны. Но в декабрьском докладе "О денежно-кредитной политике" эксперты ЦБ писали, что масштаб и продолжительность влияния НДС на цены до конца пока не определены. То есть никто это толком не просчитывал.

Опрос: а вы заметили рост цен на продукты?.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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