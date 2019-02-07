В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис микрокредитов
В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис «Центр-Гарант Спб» на проспекте Ярагского. Речь идет о микрофинсовой организации, работавшей под вывеской «ДеньгиГарант».
В распоряжении редакции «Комсомольской правды» оказалось видео происшествия. На кадрах видно как мужчина в черном капюшоне направляет оружие на двух сотрудниц офиса. В результате нападения, к счастью, никто не пострадал. Нападавший, по необъяснимым причинам, не украл деньги, а ушел ни с чем.
Инцидент произошел еще 20 января в 11.20. Мужчине удалось оперативно скрыться.
В Махачкале ограбили офис микрокредитов.
С заявлением в полицию обратилась менеджер офиса 20-летняя Милана Хаджимуратовна, сообщили источники «КП».
Сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой с применением оружия»).
ИСТОЧНИК KP.RU