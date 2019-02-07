2019-02-07T12:05:07+03:00
Происшествия

В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис микрокредитов

Нападавший угрожал пистолетом и требовал выдать деньги [видео]
Виктория АНТОШИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В распоряжении редакции «Комсомольской правды» оказалось видео происшествияВ распоряжении редакции «Комсомольской правды» оказалось видео происшествияФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис «Центр-Гарант Спб» на проспекте Ярагского. Речь идет о микрофинсовой организации, работавшей под вывеской «ДеньгиГарант».

В распоряжении редакции «Комсомольской правды» оказалось видео происшествия. На кадрах видно как мужчина в черном капюшоне направляет оружие на двух сотрудниц офиса. В результате нападения, к счастью, никто не пострадал. Нападавший, по необъяснимым причинам, не украл деньги, а ушел ни с чем.

Инцидент произошел еще 20 января в 11.20. Мужчине удалось оперативно скрыться.

В Махачкале ограбили офис микрокредитов.

С заявлением в полицию обратилась менеджер офиса 20-летняя Милана Хаджимуратовна, сообщили источники «КП».

Сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой с применением оружия»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве нашли клад из серебряных и медных монет
Скворцова назвала главную причину смертности российских мужчин
Ученые рассказали, чем опасен длительный просмотр телевизора
Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
Эксперты прогнозируют, что инфляция замедлится к маю
Роскомнадзор наладил конструктивный диалог с Google
Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках
Россия не обсуждает на переговорах с Токио передачу южных Курил
США порекомендовали допустить российских наблюдателей на выборы на Украине
В России впервые за 11 лет выросли продажи пива
Мультсериал "Симпсоны" продлили на два сезона
Япония отказалась от фразы "незаконная оккупация Курил"
В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы
Следственный комитет РФ завел дело против украинских следователей, которые возбудили дело против российского следователя
Режиссера "Богемской рапсодии" лишили номинации киноакадемии BAFTA из-за скандала о домогательствах
Откровенный наряд бразильского политика шокировал интернет-пользователей
Предпенсионерам предложат тесты по профориентации
В Госдуму внесли законопроекты о "шпионских" устройствах для получения информации
У берегов Индонезии произошло землетрясения магнитудой 5,7
Столтенберг: НАТО будет работать над тем, чтобы сохранить ДРСМД
Потребители стали предпочитать расплачиваться телефоном, а не «пластиком»
Клинтон раскритиковала Трампа за выход США из ДРСМД
Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией
Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Помпео: США рассчитывают, что соседи Венесуэлы помогут протестующим в этой стране
В Швеции решили, что Россия «готовится к большой войне»
В Мехико от свиного гриппа за четыре месяца скончались 20 человек