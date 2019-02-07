В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис микрокредитов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-07T12:05:07+03:00

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В Махачкале вооруженный мужчина напал на офис «Центр-Гарант Спб» на проспекте Ярагского. Речь идет о микрофинсовой организации, работавшей под вывеской «ДеньгиГарант».

В распоряжении редакции «Комсомольской правды» оказалось видео происшествия. На кадрах видно как мужчина в черном капюшоне направляет оружие на двух сотрудниц офиса. В результате нападения, к счастью, никто не пострадал. Нападавший, по необъяснимым причинам, не украл деньги, а ушел ни с чем.

Инцидент произошел еще 20 января в 11.20. Мужчине удалось оперативно скрыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690548" frameborder="0"></iframe> В Махачкале ограбили офис микрокредитов.

С заявлением в полицию обратилась менеджер офиса 20-летняя Милана Хаджимуратовна, сообщили источники «КП».

Сотрудники отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой с применением оружия»).

ИСТОЧНИК KP.RU